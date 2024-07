Barca klärt Zukunft mit Juwel: Schon bald einer für Flick?

Der FC Barcelona bindet den 19 Jahre alte Mamadou Mbacke fest an sich - gerät das Talent nun auch in den Fokus von Neucoach Hansi Flick?

Der 21-Jährige erhält bei den Katalanen einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 mit der Option auf eine Verlängerung um zwei weitere Spielzeiten. In der vergangenen Saison hatte der senegalesische Innenverteidiger auf Leihbasis für Barca Atlètic gespielt , die Reservemannschaft der Profis in der Primera Federación, der dritthöchsten spanischen Spielklasse.

Dabei bildete Mbacke, zwischenzeitlich auch an den FC Villarreal verliehen, mit seinem Landsmann Mikayil Faye die Innenverteidigung, kam auf 21 Einsätze, davon 19 in der Startelf, in denen er auch zwei Tore erzielte.