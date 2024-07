Spektakuläres Schlotterbeck-Gerücht macht die Runde

Real Madrid klopft offenbar bei Nico Schlotterbeck an. Füllt der deutsche Nationalspieler dort wirklich eine vakante Position?

Was Mats Hummels sagt, hat im deutschen Fußball Gewicht. So auch eine Aussage, die er Anfang Mai über seinen früheren Teamkollegen Nico Schlotterbeck tätigte. Auf Instagram schrieb der 35-Jährige: „Es ist verrückt, wie deutlich zu wenig Wertschätzung dieser Junge immer noch bekommt. Nico Schlotterbeck, Top-Innenverteidiger!“

Der frühere Nationalspieler Hummels, dessen eigene Zukunft nach wie vor ungeklärt ist, bemängelte also, dass Schlotterbeck hierzulande oft unterschätzt werde - offenbar ganz anders als in Spanien. Denn, wie der Journalist Javier Rodriguez Pascual des Portals Relevo in einem Livestream berichtete, soll Real Madrids Chefscout Juni Calafat neben Piero Hincapié von Bayer Leverkusen auch ein Auge auf den Dortmunder Abwehrspieler geworfen haben! Das Gerücht machte schnell die Runde und wurde von nahezu allen deutschen Medien aufgegriffen.