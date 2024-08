Mega-Wirbel um Hummels-Interessent! Dieser Deal platzt am Deadline Day

SPORT1 30.08.2024 • 19:11 Uhr Die AS Roma lässt offenbar einen Wechsel platzen, was am Deadline Day für mächtig Wirbel sorgt. Profitieren könnte mit Mats Hummels ein ganz großer Name.

Mächtig Ärger um einen gescheiterten Wechsel am Deadline Day! Die AS Roma lässt eine Verpflichtung von Kevin Danso auf den letzten Metern offenbar aus brisanten Gründen platzen. Womöglich spielt sogar der Name Mats Hummels dabei eine Rolle.

Doch der Reihe nach: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, lehnte der italienische Traditionsverein einen Wechsel Dansos ab, nachdem bei einem Medizincheck angeblich Herzprobleme festgestellt wurden. Was den Innenverteidiger zutiefst irritierte, wie er beim Nachrichtendienst X deutlich machte.

„Statement zum gescheiterten Transfer zu AS Rom: Ich bin enttäuscht und verärgert über den Verlauf der vergangenen Tage und den gescheiterten Transfer zu AS Rom“, schrieb der ehemalige Bundesliga-Verteidiger: „Vor allem bin ich sehr verwundert über den vermeintlichen Grund der Transfer-Absage.“

Herzprobleme? Danso wehrt sich vehement

Danso, der 2021 vom FC Augsburg zu RC Lens gewechselt war, erklärte weiter: Er sei in den vergangenen Jahren bei seinem aktuellen Klub „eng begleitet und regelmäßig untersucht“ worden: „Zuletzt bin ich eingehend beim Start der Saisonvorbereitung in Lens gecheckt worden. Hier ist nie eine Auffälligkeit festgestellt worden.“

Deshalb seien die Interpretationen des Medizinchecks in Rom „für mein Umfeld und mich höchst irritierend und in keinster Weise nachvollziehbar. Ich werde meine Situation jetzt mit den Verantwortlichen in Lens und dem ÖFB besprechen und mich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.“

Der kicker berichtet von etwaigen Hintergründen. So schreibt das Blatt, dass Danso vom zuständige Arzt beim Medizincheck zwar eine Spielgenehmigung für sechs Monate, nicht aber für die eigentlich angedachte Vertragsdauer von zwei Jahren, erhalten habe.

Zudem sollen mehrere von der Roma mündlich zugestanden Vertragsdetails in einem finalen schriftlichen Angebot gefehlt haben. Woraufhin die Spielerseite sich doch noch gegen einen Wechsel entschieden haben soll.

Welche Rolle spielt Hummels beim geplatzten Transfer?

Dem Bericht zufolge habe die Roma daraufhin die Behauptung von den Herzproblemen in die Welt gesetzt.

Was das mit Hummels zu tun haben könnte? Wenige Stunden nach dem Danso-Statement tauchten Gerüchte um den langjährigen BVB-Verteidiger und die Roma auf. So sollen die Klub-Bosse die Verhandlungen mit dem vereinslosen Star aufgenommen haben. Wie Danso würde Hummels die Lücke in der Innenverteidigung schließen.