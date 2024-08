Noch kein Klub: Hat sich Hummels verzockt?

Hummels sagt Brighton ab - Korb für Hürzeler

Doch nicht nur aus dem Ausland gab und gibt es großes Interesse. Auch Leverkusen hatte die Fühler ausgestreckt. Bayer hätte sich Hummels als Tah-Nachfolger vorstellen können. Doch der Endlospoker zwischen Tah und Bayern München ließ das Interesse immer mehr erkalten. Aktuell gilt ein Verbleib von Tah in Leverkusen am wahrscheinlichsten, ein Hummels-Transfer für den Werksklub somit uninteressant.

Nicht nur Bayer 04 Leverkusen baggerte an dem ehemaligen deutschen Nationalspieler. Auch der VfB Stuttgart beschäftigte sich nach SPORT1-Infos mit Hummels. Gerade weil der VfB seinen Abwehrboss Waldemar Anton an den BVB abgegeben hatte, waren und sind die Schwaben auf der Suche nach einem neuen Chef für die Defensive. Klubintern wünscht man sich in Stuttgart offenbar noch mehr Erfahrung. Die Chance, dass Hummels in Zukunft in Stuttgart spielt, ist dennoch gering.