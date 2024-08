Erstaunliches Detail im Coman-Poker!

Kurz vor dem Ende der Transferphase könnte der FC Bayern München noch einen Abgang verzeichnen. Kingsley Coman wird mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Wie SPORT1 berichtete , will sich der Offensivspieler mit seiner Entscheidung aber noch etwas Zeit lassen. Ein interessantes Detail zum Transfermarkt in Saudi-Arabien könnte dabei eine Rolle spielen.

Denn die Deadline für einen Deal ist nicht zwingend der 30. August, an dem um 20 Uhr das Transferfenster der Bundesliga schließt. Ein Wechsel in die Wüste ließe sich auch noch später realisieren, denn in Saudi-Arabien endet die Transferperiode erst am 2. September.