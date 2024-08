"Nicht wahr": Coman-Berater sorgt für Klarheit!

„Es ist nicht wahr“, sagte Spieleragent Christian Emile dem Transferjournalisten Fabrizio Romano, nachdem in Frankreich Berichte über eine Einigung zwischen dem Spieler und dem möglichen saudi-arabischen Abnehmer Al-Hilal aufgetaucht waren.

Transfer in die Wüste? Darum zögert Coman noch

SPORT1 hatte bereits am Dienstag berichtet, dass sich Al-Hilal zwar mit dem FC Bayern grundsätzlich über die Transfermodalitäten geeinigt habe, Coman aber noch keine Entscheidung getroffen habe.

Der französische Nationalspieler will abwarten, ob bis zum Deadline Day am Freitag noch ein sportlich attraktiveres Angebot aus Europa für ihn abgegeben wird. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien wäre wegen des dort später schließenden Transferfensters noch bis zum 2. September möglich.

Neben Al Hilal soll nach Angaben des Transfer-Experten Nabil Djellit auch der FC Liverpool an einer Verpflichtung des Flügelflitzers interessiert sein.

Ein Verbleib des langjährigen Bayern-Stars in München gilt als sehr unwahrscheinlich. Coman, der in der Vergangenheit in vielen wichtigen Spielen der entscheidende Faktor war, hat auf den offensiven Außenbahnen enorme Konkurrenz.