Transfer-News: Legt der VfB Stuttgart gleich doppelt nach?

Der VfB Stuttgart lässt es auf dem Transfermarkt mächtig krachen. Nach den Verpflichtungen von Deniz Undav und Ermedin Demirovic für knapp 50 Millionen Euro sind die Kassen zwar nicht mehr ganz so voll - der Transfer-Hunger aber wohl noch nicht ganz gestillt.

Der VfB Stuttgart lässt es auf dem Transfermarkt mächtig krachen. Nach den Verpflichtungen von Deniz Undav und Ermedin Demirovic für knapp 50 Millionen Euro sind die Kassen zwar nicht mehr ganz so voll - der Transfer-Hunger aber wohl noch nicht ganz gestillt.

Laut Informationen von RMC-Sport -Redakteur Fabrice Hawkins hat der Bundesligist Loïc Badé ins Visier genommen. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger steht gegenwärtig beim FC Sevilla unter Vertrag und ist noch für drei Jahre an die Andalusier gebunden.

Eine Ablöse in dieser Größenordnung wäre wohl nur möglich, wenn zuvor ein Spieler teuer verkauft wird. Die Stuttgarter wurden zuletzt auch mit Oumar Solet und Armel Bella-Kotchap in Verbindung gebracht.

Kommt noch ein vierter Stürmer?

Trotz der getätigten Verpflichtungen von Ermedin Demirovic, Deniz Undav und Nick Woltemade sind die Planungen in der Offensive laut Angaben der Bild noch nicht abgeschlossen.

Ein Kandidat soll der italienische Angreifer Andrea Pinamonti sein. Der 25-Jährige von US Sassuolo befindet sich laut Informationen des Portals sportitalia.it auf dem Radar der Schwaben. Zwar ist Sassuolo in der abgelaufenen Saison in die Serie B abgestiegen, zeigt sich jedoch optimistisch, Pinamonti halten zu können.