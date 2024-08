Transfer-News: Undav-Hammer wird konkreter

In der Hängepartie um Deniz Undav rückt eine Entscheidung offenbar in greifbare Nähe. Medienberichte zufolge soll sich zwischen Undavs Klub Brighton & Hove Albion und dem VfB Stuttgart eine Einigung über einen Transfer immer mehr abzeichnen.

VfB-Rekorddeal wird konkreter

Der Nationalspieler war in der vergangenen Saison vom Premier-League-Klub Brighton an die Stuttgarter verliehen und hatte mit seinen 19 Pflichtspieltreffern großen Anteil an der starken Saison, an deren Ende sich die Mannschaft von Sebastian Hoeneß für die Champions League qualifizierte.