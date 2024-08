Transfer-Überraschung um Sinan Kurt - Ex-Bayern-Talent hat neuen Klub

Er sorgt in seiner Karriere immer wieder für Wirbel. Nun ist Sinan Kurt, ehemals eines der vielversprechendsten Talente Deutschlands, zurück im deutschen Fußball.

Sinan Kurt wechselt in die Landesliga. Das ehemalige Talent des FC Bayern München wird in der kommenden Saison für die Holzheimer SG auf dem Platz stehen. Zuvor spielte Kurt für den türkischen Viertligisten Karaman FK , war seit Februar dieses Jahres aber vereinslos.

Wie der Landesligist vom Niederrhein auf Instagram mitteilt, sei man „begeistert, dass Sinan sich für die Holzheimer SG entschieden hat.“ In dem Statement heißt es weiter: „Seine Erfahrung und sein Können werden unser Team auf ein neues Niveau heben. Wir sind überzeugt, dass er eine zentrale Rolle in unserem Bestreben spielen wird, unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen.“