Fix! Rabiot wechselt zu Marseille und begeht einen Wortbruch

Der wertvollste vereinslose Spieler ist vom Markt. Adrien Rabiot schließt sich Olympique Marseille an und begeht damit einen Wortbruch.

Jetzt ist es offiziell! Adrien Rabiot spielt künftig für Olympique Marseille und hat einen Zweijahresvertrag unterschieben, wie der französische Klub am Dienstag mitteilte. Nach seinem Vertragsende bei Juventus Turin war Rabiot auf der Suche nach einem neuen Verein und dadurch, dass es nun ausgerechnet Marseille wurde, begeht Rabiot sogar einen Wortbruch.

„Es ist ein bisschen aus dem Nichts passiert“

Rabiot wurde bei Paris-Saint-Germain ausgebildet und spielte in den vergangenen fünf Saisons bei Juventus. Der Franzose soll zuletzt einen neuen Vertrag in Italien ausgeschlagen haben, weil dieser keine Gehaltserhöhung vorgesehen habe. Der L‘Équipe zufolge nimmt Rabiot nun sogar Gehaltseinbußen in Kauf.