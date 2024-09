Musiala-Vertrag? Bayern mit Update

„Er soll einfach so weiter machen wir bisher. Er macht das sehr gut“, fügte Freund an. Dem pflichtete auch Bayern-Coach Vincent Kompany bei: „Ich habe schon den ein oder anderen Top-Spieler miterlebt“ Musiala solle einfach weitermachen. Er könne einer der drei oder vier besten Spieler der Welt werden.

Dass Ex-Profi und Experte Dietmar Hamann unlängst harsche Kritik an Musiala geübt und den Offensiv-Star als “Einzelspieler“ und „Alleinunterhalter“ bezeichnet hatte, konterte Freund: „Wir als FC Bayern sind extrem happy, so einen Spieler bei uns zu haben. Jamal Musiala ist ein Weltklassespieler, ein Spieler, für den die Leute ins Stadion zu gehen. Er ist aber auch ein Teamplayer, der im Training ein richtiger Profi ist und sich immer verbessern will. Deutschland kann froh sein, so einen Spieler zu haben. Warum er dann kritisiert wird - so eine Meinung finde ich ein bisschen absurd. In anderen Ländern würden solche Spieler hochgelobt werden.“