Fußballtransfers: Transfermarkt-Gerüchte und News im Transferticker

+++ Real macht offenbar bei Wirtz Ernst +++

Nach dem Karriereende von Toni Kroos wollte man bei den Blancos die Lücke mit den vorhandenen Mittelfeldoptionen füllen - der durchwachsene Saisonstart dürfte nun zu einem Umdenken in Madrid geführt haben. Wie eine Meldung von ESPN verrät, sehe Carlo Ancelotti in Wirtz einen dynamischen Spieler, der perfekt in seine Mannschaft passen würde. Daher habe sich das Interesse der Madrilenen an Wirtz so sehr verstärkt, dass sie einen Transfer im Sommer 2025 anstreben.