Transfer-News: Verlassen drei Talente den BVB?

Die U23 von Borussia Dortmund präsentiert sich derzeit mit einer beeindruckenden Form in der Dritten Liga, doch die Zukunft einiger Leistungsträger steht auf der Kippe. Laut Ruhr Nachrichten sind drei Schlüsselspieler der zweiten Mannschaft auf dem Sprung zu höherklassigen Vereinen. Trainer Jan Zimmermann äußerte sich besorgt über die Vertragslage seiner Leistungsträger: „Wir haben einige spannende Jungs, bei denen mich die Vertragskonstellation nicht wirklich glücklich macht.“

Der 21 Jahre alte Angreifer Julian Hettwer hat sich in dieser Saison mit neun Toren und fünf Vorlagen in der Dritten Liga einen Namen gemacht. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags ist er nun in den Fokus mehrerer Vereine geraten. Mehrere Medien berichten übereinstimmend von einem Interesse des 1. FC Köln. Laut Sky ist auch der 1. FC Heidenheim interessiert.