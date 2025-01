Karriereende? Ronaldo-Entscheidung wohl gefallen

SPORT1 14.01.2025 • 10:01 Uhr Cristiano Ronaldo wird in wenigen Wochen 40 Jahre alt. Steht demnächst ein Karriereende an?

Anfang Februar hat Cristiano Ronaldo Geburtstag, dann wird der fünfmalige Champions-League-Sieger 40 Jahre alt. Ist der runde Geburtstag Grund genug, um seine Fußballerkarriere bald an den Nagel zu hängen?

Übereinstimmenden saudi-arabischen Medienberichten zufolge ist dies nicht der Fall, demnach steht der Portugiese vor einer Vertragsverlängerung bei Al-Nassr. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis Juni 2025 gültig, sein neuer Kontrakt soll ihn für ein weiteres Jahr an den Klub binden.

Selbstverständlich soll in diesem Zuge auch wieder reichlich Geld auf das Konto des Stürmers wandern. Seit CR7 im Januar 2023 den Schritt in die Wüste gewagt hat, durfte er sich angeblich bereits über 400 Millionen Euro freuen.

Ronaldo kassiert 200 Millionen im Jahr

Seinerzeit unterzeichnete er einen Kontrakt, der ihm 200 Millionen pro Jahr einbringt. Die exakt selbe Summe soll ihm auch der nächste Vertrag einbringen, was nach 3,5 Jahren in der Wüste Einnahmen in Höhe von 700 Millionen Euro ergibt.

Heruntergebrochen bedeutet dies: Monatlich erhält der Angreifer 16,66 Millionen, in einer Woche 3,8 Millionen, an einem Tag 548.000 Euro, in einer Stunde 23.000 Euro und pro Minute 380 Euro.

Noch vor wenigen Wochen äußerte sich Ronaldo bereits über ein mögliches Karriereende.

„Ich plane meinen Ruhestand und er wird in ein oder zwei Jahren passieren. Ich werde bald 40. Ich möchte das wirklich genießen, solange ich mich motiviert fühle, mache ich weiter. An dem Tag, an dem ich mich nicht mehr motiviert fühle, werde ich zurücktreten“, so der Sportler.

Gemeinsames Pflichtspiel mit seinem Sohn?

Dazu kommt: Der Superstar würde wohl gerne einmal gemeinsam mit Sohnemann Cristiano junior auf dem Platz stehen.

Erst kürzlich sagte Ronaldos Ex-Trainer René Meulensteen auf die Frage, ob ein gemeinsames Pflichtspiel mit dem aktuell 14-Jährigen ein Ziel des Portugiesen sei: „Zu hundert Prozent. Das würde er lieben. Vielleicht ist das eine Zusatzmotivation, weiterzumachen und darauf zu warten, dass das möglich ist.“