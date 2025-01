Marmoush-Nachfolger gefunden? SGE angeblich vor Rekord-Deal!

Eintracht Frankfurt hat offenbar Elye Wahi von Olympique Marseille ins Visier genommen. Der 22-Jährige sollte bereits im Sommer 2023 an den Main wechseln. Statt nach Hessen ging es für Frankreichs U23-Nationalspieler aber zum RC Lens. In diesem Jahr folgte der Wechsel nach Marseille. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Wahi jetzt wieder das Objekt der Begierde bei der Eintracht sein.

Wahi wäre SGE-Rekord-Transfer

Die Entwicklung von Wahi stagniert in dieser Saison. In der laufenden Spielzeit kam er lediglich an den ersten acht Spieltagen zu sieben Startelfeinsätzen. Seitdem ist er Ergänzungsspieler. In 14 Spielen erzielte Wahi drei Tore und gab eine Vorlage. In den vergangenen eineinhalb Jahren sank der Marktwert des Franzosen von 40 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro.