FC Bayern verpflichtet Talent aus den USA: "Ein großer Traum"

Der FC Bayern München ist in dieser Transferperiode bisher nicht aktiv geworden - nun bestätigt der Verein allerdings die Verpflichtung von MLS-Talent Bajung Darboe. Dieser wird jedoch vorerst für die Amateure auflaufen.

Der FC Bayern München ist in dieser Transferperiode bisher nicht aktiv geworden - nun bestätigt der Verein allerdings die Verpflichtung von MLS-Talent Bajung Darboe. Dieser wird jedoch vorerst für die Amateure auflaufen.

Der FC Bayern München verpflichtet MLS-Talent Bajung Darboe von Los Angeles FC. Wie der Rekordmeister am Mittwochmorgen bekannt gab, wird der 18-jährige Mittelfeldspieler jedoch vorerst die Amateure in der Regionalliga verstärken.

Laut US-Medien bezahlten die Münchner eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro und statten den Teenager mit einem „langfristigen“ Vertrag aus.

Neuer Bayern-Youngster erfüllt sich Traum

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, sagte: „Wir kennen Bajung schon seit einiger Zeit und hatten ihn schon zum Probetraining bei uns in München. Wir freuen uns sehr, dass er nun fest zu uns wechselt und sich über unsere Amateure im europäischen Fußball etablieren möchte. Wir bedanken uns bei LAFC für die gute Kooperation bei diesem Transfer und sind beide sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung.“

Auch Darboe meldete sich zu Wort: „Für mich ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Es ist schön, zu sehen, wohin mich mein Weg geführt hat. Es war immer mein großer Wunsch, eines Tages für diesen großartigen Verein auflaufen zu dürfen und dieses Trikot zu tragen. Dass es jetzt so gekommen ist, erfüllt mich mit sehr viel Stolz.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Darboe wurde in Gambia geboren und wechselte vor rund vier Jahren in die Jugendakademie von Philadelphia Union II, eher er Anfang 2023 in den MLS-Kader berufen wurde. Im vergangenen Sommer wagte er den Schritt Richtung Los Angeles FC und durfte aufgrund guter Leistungen zudem zweimal für die U17-Auswahl der USA auflaufen.