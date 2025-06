Ein Sinnbild des Transfer-Wahnsinns!

Al-Hilal wird zum Sinnbild des momentanen Transfer-Wahnsinns. Der Saudi-Klub will für die Klub-WM mächtig aufrüsten. Die Gerüchte kochen förmlich über.

Al-Hilal wird zum Sinnbild des momentanen Transfer-Wahnsinns. Der Saudi-Klub will für die Klub-WM mächtig aufrüsten. Die Gerüchte kochen förmlich über.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Al-Hilal mit unmoralischem Angebot für Fernandes

Aber Fernandes widerstand dem unmoralischen Angebot, er will lieber bei einem großen Klub in Europa spielen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Mehr als groß denkt derweil Al-Hilal. Der saudische Rekordmeister will mit aller Macht seinen Kader für die aufgeblähte Klub-WM aufmöbeln. Der Klub wird damit zum Sinnbild des momentanen Transfer-Wahnsinns - daran ändert auch das Abblitzen bei Fernandes wenig.

Mit Privatjet auf Transfer-Mission

Präsident Fahad bin Nafel hat die Transferoffensive offensichtlich zur Chefsache erklärt. Wie das arabische Portal Arriyadiyah berichtet, reiste bin Nafel am Montag per Privatjet nach Paris. Sein Vorhaben: Top-Transfers einzutüten.

Al-Hilal schnappt sich wohl Inter-Coach Inzaghi

Deutlich mehr Strahlkraft hätte da Simone Inzaghi, auch wenn er am Samstag mit Inter Mailand im Champions-League-Finale Paris Saint-Germain krachend mit 0:5 unterlag.

Der 49-Jährige hat sich am Dienstagabend schon mal offiziell von den Nerazzurri verabschiedet , es fehlt nur noch die Bestätigung seines Wechsels in die Wüste. Al-Hilal ködert Inzaghi angeblich mit einem Jahresgehalt von 50 Millionen Euro.

Ronaldo bei der Klub-WM?

„Es laufen schwierige Verhandlungen, um Ronaldo davon zu überzeugen, zu bleiben und nächste Saison in der Saudi Pro League zu spielen“, teilte ein Informant aus den Kreisen des Public Investment Fund (PIF) zuletzt der Nachrichtenagentur AFP mit.

Eine nicht unwichtige Randnotiz in diesem Zusammenhang: Al-Hilal befindet sich zu 75 Prozent in der Hand des PIF. Ein Ronaldo bei der Klub-WM würde dem Großprojekt des umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino noch die Krone aufsetzen.

Al-Hilal will die große Internationale Bühne indes nutzen, um weiter munter Sportswashing zu betreiben.

„Unser Ziel ist es, um den Sieg mitzuspielen“

„Wenn Al-Hilal an einem Wettbewerb teilnimmt, ist es auch das Ziel, diesen Titel zu gewinnen“, tönte bin Nafel vor einem Jahr in einem Interview mit der FIFA. „Unser Ziel ist es, bei der Klub-WM um den Sieg mitzuspielen und wir haben alles, was wir dafür brauchen.“