Zukunft beim FC Bayern? "Sehr gute Frage"

Wo spielt Leroy Sané ab dem 1. Juli? Die Verhandlungen zwischen ihm und dem FC Bayern dauern weiter an. Sein Berater Pini Zahavi klopft derweil Alternativen ab.

Nach dem Spiel der DFB-Elf gegen Portugal wollte sich der Nationalspieler nicht den Fragen der Reporter stellen. Als Sané um 0:16 Uhr die Fröttmaninger Arena verließ, sprach SPORT1 ihn trotzdem an und fragte, ob er in München bleibe. Der 29-Jährige drehte sich daraufhin kurz um, lächelte und sagte: „Sehr gute Frage.“

Zieht es Leroy Sané auf die Insel?

Sanés Zukunft bleibt also weiterhin ein Rätsel. Verschiedenen Medienberichten zufolge sind Tottenham Hotspur und der FC Arsenal an ihm interessiert. Wenn es aber darum geht, wer im Werben um ihn die Nase vorn hat, widersprechen sich die Meldungen.

Fakt ist: Der FC Bayern hat sich seit der „Keinen-Cent-mehr-Ansage“ von Sportvorstand Max Eberl nicht deutlich in Richtung des Spielers bewegt. SPORT1 -Informationen zufolge fühlt sich Sané eigentlich beim Rekordmeister wohl, doch das bayerische Angebot sagt ihm weiterhin nicht zu. Einer der Londoner Großklubs bleibt eine Option für ihn. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

FC Bayern: Spielt Sané bei der Klub-WM?

Derweil hat Galatasaray einen Transfer von Sané noch nicht abgeschrieben. SPORT1 weiß: In Istanbul ist man durchaus zuversichtlich, den Noch-Bayern von einem Wechsel in die Türkei überzeugen zu können. Ein Argument: Ein fürstliches Gehalt von 10 Millionen Euro netto.

Für die Bosse an der Säbener Straße stellt sich währenddessen weiter die Frage, wie lange man noch auf Sanés Entscheidung warten kann und möchte. Am 10. Juni reist die Mannschaft zur Klub-WM in die USA.