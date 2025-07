Fußballtransfers: FC Bayern gibt Talent ab - er galt als der "neue Modric"

Der FC Bayern verschlankt seinen Kader weiter. Ein Talent wechselt per Leihe in die Schweiz.

Der FC Bayern hat den nächsten Abgang bekannt gegeben: Wie der Rekordmeister am Dienstagmorgen mitteilte, wechselt Lovro Zvonarek per Leihe zu den Grasshoppers Zürich.

In der Schweiz soll der 20-Jährige für ein Jahr Spielpraxis sammeln. Der Angreifer war bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen und lief für den österreichischen Meister Sturm Graz auf. Dort absolvierte Zvonarek 22 Pflichtspiele, schoss zwei Tore und gab eine Vorlage.

„Wir werden ihn auf seinem Weg weiter eng begleiten“

„Lovro Zvonarek hat in der vergangenen Saison bei Sturm Graz wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga sowie in der Champions League gesammelt. Er konnte seinen Beitrag zur Titelverteidigung in der österreichischen Meisterschaft leisten”, erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in einer Mitteilung.