FC Bayern schickt Juwel wieder weg

Maximilian Lotz 11.11.2025 • 10:36 Uhr Neuer Wirbel um Bayern-Talent Gibson Adu. Im Sommer platzte ein Wechsel nach Österreich, jetzt gibt der Rekordmeister den 17-Jährigen an seinen Ex-Verein ab.

Für die SpVgg Unterhaching schrieb er als jüngster Drittliga-Torschütze Geschichte, nun kehrt Gibson Adu zu seinem Ex-Klub zurück. Wie der FC Bayern mitteilte, wird der 17-Jährige mit Beginn des Wintertransferfensters auf Leihbasis zum Münchner Vorstadtklub wechseln.

Doch schon jetzt wird Adu bei seinem neuen und gleichzeitig alten Verein mittrainieren. Bei dem Wechsel soll es sich laut tz um eine „erzieherische Maßnahme nach mehreren Verfehlungen am Campus“ handeln. Die Zeitung schrieb zudem von einem „Denkzettel“.

Der Schritt zurück nach Haching ist auch eine Rückkehr zu Adus einstigem Förderer Manfred Schwabl.

Über Haching zum FC Bayern

Adu ist in Mainz aufgewachsen, 2017 wurde der FSV Mainz 05 auf das Offensivtalent aufmerksam und nahm den Youngster in den Nachwuchs auf. Doch 2022 wurde er aus disziplinarischen Gründen aussortiert. Haching-Präsident Schwabl nahm Adu daraufhin unter seine Fittiche.

„Er hat außerhalb des Sports das Leben vielleicht ein bisschen anders betrachtet, aber deswegen darf man die Jungs nicht immer gleich verurteilen, sondern muss sie an die Hand nehmen“, sagte Schwabl im vergangenen Jahr zu SPORT1. Problematisch sei das soziale Umfeld gewesen, in dem sich Adu mit seinen Freunden in Mainz und Frankfurt bewegt habe.

Nachdem Adu in der Saison 2023/24 sportlich für den damaligen Drittligisten Unterhaching zu überzeugen wusste, verpflichteten die Bayern den Nachwuchsspieler zusammen mit Maurice Krattenmacher und zahlten jeweils eine niedrige einstellige Millionensumme als Ablöse. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Schnelle Rückkehr aus Altach

In diesem Sommer sollte Adu dann eigentlich beim österreichischen Erstligisten SCR Altach Spielpraxis sammeln. Doch wenige Tage nach seinem Wechsel musste der Offensivspieler schon wieder zurück nach München, da die UEFA Adu keine Spielberechtigung ausstellte.

Verletzungsbedingt verpasste Adu daraufhin den Saisonstart bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Seinen einzigen Einsatz in der Regionalliga Bayern absolvierte er am 3. Oktober als Joker im Spiel bei der SpVgg Ansbach (1:1).