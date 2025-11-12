Pikante Wortmeldung von Kylian Mbappé über den FC Bayern

Kylian Mbappé hat sich zur Situation von Dayot Upamecano geäußert und dabei angedeutet, dass ein Vereinswechsel den Verteidiger nochmal nach vorne bringen könnte.
Pikante Bayern-Aussagen von Mbappé
„Er spielt bei einem großartigen Verein, Bayern, es gibt nicht viele bessere … aber es gibt sie“, erklärte der Angreifer von Real Madrid mit einem Augenzwinkern auf der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft am Mittwoch.
Mbappé ergänzte: „Ich will nichts weiter sagen, aber wenn man von einem Spieler dieses Kalibers spricht, wird jeder Verein versuchen, ihn zu verpflichten.“
Mbappé schwärmt von Upamecano
Upamecanos Arbeitspapier in München läuft im Sommer 2026 aus. Während der deutsche Rekordmeister unbedingt mit dem Innenverteidiger verlängern will, wird dieser mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Jüngsten Berichten zufolge soll auch Paris Saint-Germain ein Angebot für Upamecano vorbereiten.
Mbappé fand für seinen Teamkollegen aus der Nationalmannschaft ausschließlich lobende Worte.
„Er fühlt sich großartig, strotzt vor Selbstvertrauen und ist sehr selbstsicher. Er gehört zu den Kandidaten für den besten Verteidiger der Welt“, schwärmte der Angreifer. „Meiner Meinung nach ist er einer dieser dominanten Verteidiger. Er kann mit den Angreifern mithalten und Zweikämpfe gewinnen. Er ist eine taktische Bereicherung.“
Upamecano selbst hatte sich zuletzt im Interview mit L’Équipe zurückhaltend zu seiner Zukunft geäußert, zugleich aber seine Zufriedenheit in München betont: „Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei den Bayern wohlfühle. Ich habe einen tollen Trainer und tolle Teamkollegen.“