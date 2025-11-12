Pikante Wortmeldung von Kylian Mbappé über den FC Bayern

SPORT1 12.11.2025 • 17:22 Uhr Dayot Upamecano zögert mit einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Kylian Mbappé scherzt, dass es bessere Vereine als den deutschen Rekordmeister gibt.

Kylian Mbappé hat sich zur Situation von Dayot Upamecano geäußert und dabei angedeutet, dass ein Vereinswechsel den Verteidiger nochmal nach vorne bringen könnte.

„Er spielt bei einem großartigen Verein, Bayern, es gibt nicht viele bessere … aber es gibt sie“, erklärte der Angreifer von Real Madrid mit einem Augenzwinkern auf der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft am Mittwoch.

Mbappé ergänzte: „Ich will nichts weiter sagen, aber wenn man von einem Spieler dieses Kalibers spricht, wird jeder Verein versuchen, ihn zu verpflichten.“

Mbappé schwärmt von Upamecano

Mbappé fand für seinen Teamkollegen aus der Nationalmannschaft ausschließlich lobende Worte.

„Er fühlt sich großartig, strotzt vor Selbstvertrauen und ist sehr selbstsicher. Er gehört zu den Kandidaten für den besten Verteidiger der Welt“, schwärmte der Angreifer. „Meiner Meinung nach ist er einer dieser dominanten Verteidiger. Er kann mit den Angreifern mithalten und Zweikämpfe gewinnen. Er ist eine taktische Bereicherung.“