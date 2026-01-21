Fußballtransfers: Wird Glasner die nächste Stütze genommen?

Samuel Kucza 21.01.2026 • 19:06 Uhr Crystal Palace droht der nächste Abgang: Jean-Philippe Mateta will im Winter wechseln. Aston Villa und Juventus Turin beschäftigen sich mit dem Stürmer.

Crystal Palace droht in diesem Winter der nächste bittere Abgang. Wie Transfer Insider Fabrizio Romano und The Athletic berichten, haben Mateta und sein Umfeld den Klub darüber informiert, dass sie einen Wechsel noch im Januar anstreben.

Demnach gab es bereits Gespräche mit Aston Villa und Juventus Turin. Mateta hofft auf eine Lösung im laufenden Transferfenster - die Entscheidung liegt jedoch bei Crystal Palace. Die Verhandlungen laufen.

Juve und Villa als mögliche Interessenten

Vor allem Aston Villa prüft offenbar eine Verpflichtung des französischen Angreifers. Der Premier League Klub sucht nach Verstärkung im Sturmzentrum - und da die Verhandlungen mit Tammy Abraham von Besiktas Istanbul stocken, gilt Mateta als mögliche Alternative.

Auch Juventus Turin wird weiterhin als Interessent gehandelt, die Turiner suchen einen Nachfolger für Dusan Vlahovic.

Für Trainer Oliver Glasner wäre ein weiterer Transfer ein herber Rückschlag. Erst vor Kurzem hat Crystal Palace mit Kapitän Marc Guehi, der zu Manchester City wechselte, einen wichtigen Führungsspieler verloren. Glasner soll über diesen Abgang extrem unglücklich gewesen sein.

Sollte nun auch Mateta den Verein verlassen, würde Palace mitten in der Saison gleich zwei zentrale Stützen abgeben – in einer Phase, in der Glasner seinen Abschied zum Saisonende ohnehin bereits angekündigt hat.

Palace am längeren Hebel

Trotz Matetas Wechselwunsch gilt: Crystal Palace muss ihn aktuell nicht abgeben. Nach Angaben von Fabrizio Romano bestimmt Palace die Verhandlungen, ob und zu welchen Bedingungen der Stürmer gehen darf.

Wie es weitergeht, hängt nun von den Verhandlungen ab - und davon, ob Aston Villa oder Juventus Turin bereit sind , die Forderungen der Londoner zu erfüllen.