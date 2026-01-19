Offenbar Durchbruch bei ter Stegen! DFB-Star steht vor neuer Realität

Philipp Heinemann 19.01.2026 • 18:17 Uhr Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona offenbar in Kürze. Mit seinem neuen Klub soll alles klar sein - dort riecht es nach Abstiegskampf.

Der Wechsel von Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Die spanischen Vereine haben sich mündlich auf einen Transfer geeinigt, schreibt der Transferexperte Fabrizio Romano.

Der deutsche Nationaltorhüter selbst habe schon in der vergangenen Woche grünes Licht für den Leih-Deal gegeben. Ter Stegen soll bis zum Ende der Saison bei Girona zwischen den Pfosten stehen.

Im Laufe der Woche sollen nun die letzten formellen Schritte erfolgen.

Warum es ter Stegen wohl nach Girona zieht

Ter Stegen steht noch bis 2028 bei Barca unter Vertrag, bei den Katalanen hat der Mannschaftskapitän aber keine Zukunft mehr. Nach einer Rückenverletzung und einem mehrmonatigen Ausfall zu Saisonbeginn ist er hinter dem überzeugenden Neuzugang Joan García nur noch Ersatz.

Girona soll auch deshalb eine Option gewesen sein, weil der zweifache Vater in der Nähe Barcelonas bleiben kann. Nur gut 75 Minuten Autofahrt trennen die beiden Städte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Girona ist aktuell auf Platz zehn in Spaniens LaLiga zu finden. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt allerdings nur fünf Punkte. Erste Priorität dürfte der Klassenerhalt haben - eine sportliche Realität, wie sie ter Stegen zuletzt vor vielen Jahren bei Borussia Mönchengladbach erlebt hat.