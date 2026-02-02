So läuft der Deadline Day! Wann die Transferfenster schließen

Endlich wieder Deadline Day. SPORT1 erklärt, wie lange bei den Sportdirektoren der Profiklubs heute die Telefondrähte glühen.
So lange sind die Transferfenster offen
Am 2. Februar um 20 Uhr schließt sich in der Bundesliga, aber auch in den meisten anderen Top-Ligen Europas, das Winter-Transferfenster. Bis dahin müssen die Unterschriften gesetzt und die Wechsel bei den Ligen gemeldet sein.
Danach können deutsche Fußballvereine ihre Profis nur noch ins Ausland verkaufen, falls das Transferfenster dort später schließt.
Deadline Day: Sonderfall Spanien
Dies trifft zum Beispiel auf die österreichische Bundesliga oder die Schweizer Super League zu.
Auch Spaniens LaLiga ist heute noch etwas länger aktiv - Vereine können Profis am Montag noch bis 23.59 Uhr verpflichten.
Das Ende der Winter-Transferfenster im Überblick
Transferfenster Bundesliga (Deutschland)
Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr
Transferfenster Premier League (England)
Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr
Transferfenster Serie A, (Italien)
Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr
Transferfenster Ligue 1 (Frankreich)
Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr
Transferfenster La Liga (Spanien)
Montag, 2. Februar 2026, 23:59 Uhr
Transferfenster Saudi Professional League (Saudi-Arabien)
Montag, 2. Februar 2026
Transferfenster Bundesliga (Österreich)
Freitag, 6. Februar 2026, 23:59 Uhr
Transferfenster Süper Lig (Türkei)
Freitag, 6. Februar 2026, 23:59 Uhr
Transferfenster Super League (Schweiz)
Montag, 16. Februar 2026, 23:59 Uhr
Verkäufe in die Schweiz noch lange möglich
Sollten Bundesligisten sich am Transfermarkt verzockt haben, können Vereine noch bis zum 16. Februar Spieler in die Schweiz abgeben.
Doch für Zugänge ist es nach dem Deadline Day zu spät.
