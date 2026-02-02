So läuft der Deadline Day! Wann die Transferfenster schließen

SPORT1 02.02.2026 • 18:32 Uhr Die Zeit läuft: Am Montagabend endet das Winter-Transferfenster. SPORT1 zeigt, wie lange noch Spieler verpflichtet werden können.

Endlich wieder Deadline Day. SPORT1 erklärt, wie lange bei den Sportdirektoren der Profiklubs heute die Telefondrähte glühen.

Am 2. Februar um 20 Uhr schließt sich in der Bundesliga, aber auch in den meisten anderen Top-Ligen Europas, das Winter-Transferfenster. Bis dahin müssen die Unterschriften gesetzt und die Wechsel bei den Ligen gemeldet sein.

Danach können deutsche Fußballvereine ihre Profis nur noch ins Ausland verkaufen, falls das Transferfenster dort später schließt.

Deadline Day: Sonderfall Spanien

Dies trifft zum Beispiel auf die österreichische Bundesliga oder die Schweizer Super League zu.

Auch Spaniens LaLiga ist heute noch etwas länger aktiv - Vereine können Profis am Montag noch bis 23.59 Uhr verpflichten.

Das Ende der Winter-Transferfenster im Überblick

Transferfenster Bundesliga (Deutschland)

Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr

Transferfenster Premier League (England)

Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr

Transferfenster Serie A, (Italien)

Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr

Transferfenster Ligue 1 (Frankreich)

Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr

Transferfenster La Liga (Spanien)

Montag, 2. Februar 2026, 23:59 Uhr

Transferfenster Saudi Professional League (Saudi-Arabien)

Montag, 2. Februar 2026

Transferfenster Bundesliga (Österreich)

Freitag, 6. Februar 2026, 23:59 Uhr

Transferfenster Süper Lig (Türkei)

Freitag, 6. Februar 2026, 23:59 Uhr

Transferfenster Super League (Schweiz)

Montag, 16. Februar 2026, 23:59 Uhr

Verkäufe in die Schweiz noch lange möglich

Sollten Bundesligisten sich am Transfermarkt verzockt haben, können Vereine noch bis zum 16. Februar Spieler in die Schweiz abgeben.

Doch für Zugänge ist es nach dem Deadline Day zu spät.