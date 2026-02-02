Newsticker
Zu später Stunde: FC Liverpool gibt Transfer bekannt

Liverpool holt Defensiv-Juwel

Der FC Liverpool gibt zu später Stunde einen Transfer bekannt. Ein Defensiv-Juwel aus Frankreich wechselt an die Anfield Road.
Julius Schamburg
Um 22.28 Uhr Ortszeit hatte der FC Liverpool noch etwas bekanntzugeben: Jérémy Jacquet vom französischen Erstligisten Stade Rennes wechselt zu den Reds - allerdings erst im Sommer.

„Liverpool hat einen Vertrag mit dem 20-Jährigen abgeschlossen, der vorsieht, dass er die restliche Saison in der Ligue 1 absolviert und im Sommer mit einem langfristigen Vertrag an die Anfield Road wechselt“, heißt es in der Meldung. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Transfermarkt: Liverpool sticht Chelsea aus

Etwa 69 Millionen Euro soll der französische U21-Nationalspieler kosten. Innenverteidiger Jacquet gilt als großes Talent und soll die Defensive der Liverpooler verstärken. Auch der FC Chelsea soll an dem Youngster interessiert gewesen sein.

Ab dem Sommer wird Jacquet dann Teil des Starensembles um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz sein.

Liverpool sieht den Rechtsfuß als langfristige Investition für die Defensive – auch vor dem Hintergrund, dass der Vertrag von Ibrahima Konaté im Sommer ausläuft.

Jacquet steigt zum teuersten Verkauf in der Klubgeschichte der Talentschmiede Rennes auf. Bisheriger Rekordhalter war Jérémy Doku. Der Linksaußen hatte bei seinem Transfer zu Manchester City 2023 60 Millionen Euro gekostet.

