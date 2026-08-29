Transfer-Coup! Bundesligist bedient sich offenbar beim FC Cheslea

Marc Guiu steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Wie unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, haben sich die Sachsen mit dem FC Chelsea auf einen festen Transfer des 20-jährigen Spaniers geeinigt.
Leipzig vor Coup mit Chelsea-Profi
Die Ablösesumme soll laut Sky bei unter 20 Millionen Euro liegen. Der angestrebte Transfer beinhaltet offenbar eine Weiterverkaufsbeteiligung für Chelsea.
Durchaus bemerkenswert an dem Deal: Die Gespräche zwischen Leipzig und Chelsea blieben bis zuletzt komplett unter dem Radar, ehe die Berichte über einen kurz bevorstehenden Transfer am Freitagabend auftauchten.
Baldiger RB-Stürmer auch bei anderen Klubs begehrt
Der Wechsel bedeutet ein schnelles Ende von Guius Zeit in London. Unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso erhielt der Angreifer für die Saison 2026/27 nicht einmal mehr eine Rückennummer zugeteilt, nachdem der Klub seinen Kader in der Offensive verstärkt und gleichzeitig verkleinern wollte. Den Blues hatte er sich erst 2024 angeschlossen.
In der vergangenen Saison kam der Spanier auf lediglich drei Tore und zwei Vorlagen in 16 Pflichtspieleinsätzen, zudem wurde eine Leihe zum Aufsteiger Sunderland nach nur drei Einsätzen vorzeitig beendet.
Zuletzt soll die SSC Neapel an Guiu interessiert gewesen sein, gar von einer Einigung zwischen Spieler und Verein war bereits die Rede. Doch der FC Chelsea spielte offenbar nicht mit. Auch der FC Sevilla hatte den Stürmer wohl im Visier. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Traumdebüt und Frust beim FC Barcelona
Guiu begann seine Profikarriere beim FC Barcelona, wo ihm einst im zarten Alter von 17 Jahren ein traumhaftes Debüt gelang. Letztlich konnte er sich bei den Katalanen aber nicht durchsetzen. Nach seinem Abgang hatte er sich von Barca-Trainer Hansi Flick enttäuscht gezeigt, der offenbar keine Verwendung für ihn hatte.
Für RB Leipzig schließt die Verpflichtung eine aktuelle Lücke im Angriff von Trainer Martín Demichelis, nachdem sich Romulo eine Sehnenreizung im Knie zugezogen hatte. Wann der Brasilianer wieder ins Training einsteigt, ist derzeit unklar.
Mit 1,89 Metern Körpergröße bringt Guiu unter anderem physische Präsenz und Stärke im Kopfballspiel mit. Er soll in Kürze in Deutschland eintreffen.