Transfer-Coup! Bundesligist bedient sich offenbar beim FC Cheslea

Philipp Heinemann 29.08.2026 • 09:58 Uhr RB Leipzig greift offenbar erneut auf dem Transfermarkt zu. Der Bundesligist bedient sich überraschend beim FC Chelsea.

Marc Guiu steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Wie unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, haben sich die Sachsen mit dem FC Chelsea auf einen festen Transfer des 20-jährigen Spaniers geeinigt.

Die Ablösesumme soll laut Sky bei unter 20 Millionen Euro liegen. Der angestrebte Transfer beinhaltet offenbar eine Weiterverkaufsbeteiligung für Chelsea.

Durchaus bemerkenswert an dem Deal: Die Gespräche zwischen Leipzig und Chelsea blieben bis zuletzt komplett unter dem Radar, ehe die Berichte über einen kurz bevorstehenden Transfer am Freitagabend auftauchten.

Baldiger RB-Stürmer auch bei anderen Klubs begehrt

Der Wechsel bedeutet ein schnelles Ende von Guius Zeit in London. Unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso erhielt der Angreifer für die Saison 2026/27 nicht einmal mehr eine Rückennummer zugeteilt, nachdem der Klub seinen Kader in der Offensive verstärkt und gleichzeitig verkleinern wollte. Den Blues hatte er sich erst 2024 angeschlossen.

In der vergangenen Saison kam der Spanier auf lediglich drei Tore und zwei Vorlagen in 16 Pflichtspieleinsätzen, zudem wurde eine Leihe zum Aufsteiger Sunderland nach nur drei Einsätzen vorzeitig beendet.

Zuletzt soll die SSC Neapel an Guiu interessiert gewesen sein, gar von einer Einigung zwischen Spieler und Verein war bereits die Rede. Doch der FC Chelsea spielte offenbar nicht mit. Auch der FC Sevilla hatte den Stürmer wohl im Visier. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Traumdebüt und Frust beim FC Barcelona

Für RB Leipzig schließt die Verpflichtung eine aktuelle Lücke im Angriff von Trainer Martín Demichelis, nachdem sich Romulo eine Sehnenreizung im Knie zugezogen hatte. Wann der Brasilianer wieder ins Training einsteigt, ist derzeit unklar.