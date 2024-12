1,18 Mio. Zuschauer in der Spitze fiebern beim frühen WM-Aus von Martin Schindler mit – die Matches von Ricardo Pietreczko und Florian Hempel heute live auf SPORT1

SPORT1 erreicht mit der Übertragung der #DartsWM am Sonntagabend zum dritten Mal eine Million Zuschauer (Z3+) in der Spitze

Gestrige Abendsession mit dem Auftritt von Martin Schindler verfolgen bis zu 1,18 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 725.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt auf SPORT1 im Free-TV

Die Darts-WM heute u.a. mit den Spielen von Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und Rob Cross

Ismaning, 23. Dezember 2024 – Nach den Übertragungen vom Donnerstag und Freitag erreicht SPORT1 am Sonntag zum dritten Mal eine Million Zuschauer (Z3+) in der Spitze bei dieser Darts-WM: Das frühe WM-Aus von Deutschlands bestem Dartsspieler, Martin Schindler, sehen 1,18 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) in der Spitze. Mit durchschnittlich 385.000 Zuschauern (Z3+) in der Nachmittagssession und 725.000 Zuschauern (Z3+) in der Primetime verzeichnet SPORT1 am Sonntag die bisher beste Gesamtreichweite der Darts-WM 2025 – bei starken Tagesmarktanteilen von 5,8 Prozent in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) und 4,4 Prozent bei den Erwachsenen 14 bis 49 Jahre (E14-49). Darüber hinaus erzielte die Liveübertragung aus dem „Ally Pally“ mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am Sonntag rund 375.000 Abrufe. Die vergangene Woche ist mit Marktanteilen von 5,3 Prozent in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) und 4,0 Prozent bei den Erwachsenen 14 bis 49 Jahre (E14-49) zudem die zweitbeste Woche der SPORT1 Geschichte.

Schindler scheidet aus – Underdogs sorgen für etliche Überraschungen

Nachdem Gabriel Clemens, Kai Gotthardt und Niko Springer bereits ausgeschieden waren, erlebte Martin Schindler einen enttäuschenden Sonntagabend. Die deutsche Nummer eins verlor gegen Callan Rydz mit 0:3 in den Sätzen. Dabei spielte er zwar im ersten Satz acht perfekte Darts und verpasste nur knapp die Doppel-12, doch Schindler hatte über die gesamte Partie große Probleme auf die Doppelfelder. Der Montagabend war generell gespickt von Überraschungen, denn neben dem Deutschen schieden auch Ross Smith sowie Gary Anderson in der 2. Runde gegen Paolo Nebrida bzw. Jeffrey de Graaf aus. Insgesamt mussten sich bislang elf Top-32-Spieler von der Darts-WM verabschieden – unter anderem auch die Nummer zwei der Welt, Michael Smith.

Deutscher Montagabend im Ally Pally

Der letzte Tag vor der dreitätigen Weihnachtspause, an welchem ausschließlich Zweitrundenduelle stattfinden, hat es nochmal in sich: SPORT1 ist heute Nachmittag ab 13 Uhr live im Free-TV auf Sendung und am Abend ab 19:10 Uhr. In der Abendsession sind zwei deutsche Akteure im Einsatz. Zunächst trifft Ricardo Pietreczko ab 20:15 Uhr auf den Niederländer Gian van Veen. „Pikachu“ setzte sich in der 1. Runde mit 3:0 in den Sätzen gegen Xiaochen Zong durch. Im Anschluss daran ab ca. 21:15 Uhr bestreitet Florian Hempel seine Zweitrundenpartie gegen Daryl Gurney. Der „Kölsche Jung“ zog durch den 3:1-Sieg gegen Jeffrey de Zwaan souverän in die 2. Runde ein. Zudem spielen am Montag Rob Cross, Jonny Clayton sowie Josh Rock.

Zum 21. Mal in Folge #mittendrin: Die Darts-WM 2025 im Free-TV

Bereits seit 2004 ist die Weltmeisterschaft auf SPORT1 zu Hause. In diesem Jahr überträgt der Sender damit bereits zum 21. Mal in Folge das Pfeile-Spektakel aus London im Free-TV: Von der Darts-WM 2025 zeigt SPORT1 bis zum Finale am 3. Januar insgesamt rund 122 Livestunden im Free-TV. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans wieder auf 19 Tage Darts freuen. Die WM-Übertragungen werden on-Air vom Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Robert Marijanovic begrüßt. Aus London meldet sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt, die über das komplette Turnier hinweg Interviews und Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“ liefert, Experte an ihrer Seite ist Darts-Profi Max Hopp.

So präsentiert SPORT1 die #DartsWM digital

Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf YouTube übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt. Zudem gibt es wieder den WM-Spielplan im Turnierbaumformat zum Download sowie einen Daily Newsletter mit allen Highlights, der hier abonniert werden kann. Hinzu gibt es erstmals ein Tippspiel, bei welchem die Darts-Fans Preise gewinnen können. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast“, der auf SPORT1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen mit einem täglichen Round-Up erscheint.

