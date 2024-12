1,2 MIO. ZUSCHAUER IN DER SPITZE SEHEN DAS WEITERKOMMEN VON PIETRECZKO UND DAS AUSSCHEIDEN VON HEMPEL – SPORT1 IST AM MONTAG MARKTFÜHRER (14-49 JAHRE)

SPORT1 ist mit der #DartsWM am Montag Marktführer in den werberelevanten Zielgruppen E14-49 (7,6%) und M14-49 (9,8%)

Am Montag schauen in der Spitze 1,2 Mio. Zuschauer (Z3+) die #DartsWM

Die gestrige Abendsession mit deutscher Beteiligung verfolgen 885.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt auf SPORT1 im Free-TV – Topwert der bisherigen WM

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ismaning, 24. Dezember 2024 – SPORT1 erzielt Bestwert der bisherigen WM. Zum dritten Mal werden mehr als eine Million Zuschauer (Z3+) in der Spitze bei der Darts-WM erreicht. 1,2 Millionen Zuschauer (Z3+) sehen den Einzug in die nächste Runde von Ricardo Pietreczko und das Ausscheiden von Florian Hempel in der Spitze. Am Montag ist SPORT1 Marktführer mit Tagesmarkt-anteilen von 7,6% in der werberelevanten Zielgruppe Erwachsenen 14 bis 49 Jahre (E14-49) und 9,8% in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49). In der Abendsession erreicht SPORT1 einen neuen Topwert der Darts-WM 2025 mit durchschnittlich 885.000 Zuschauern (Z3+). In der Nachmittags-session werden durchschnittlich 446.000 Zuschauer (Z3+) erreicht. Darüber hinaus erzielte die Liveübertragung aus dem „Ally Pally“ mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am Sonntag rund 300.000 Abrufe in der Primetime und 107.000 am Nachmittag.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pietreczko letzter verbleibender deutscher WM-Teilnehmer

Ricardo Pietreczko fährt gegen den Niederländer Gian van Veen einen 3:1 Sieg ein und steht damit als einziger Deutscher nach Weihnachten auch noch mindestens einmal auf der Bühne im Ally Pally in London. Dabei nutzte er direkt seinen ersten Match-Dart. In der 3. Runde wartet nun der Halbfinalist aus dem Vorjahr, Scott Williams, der in der letzten Partie am gestrigen Abend den ehemaligen Weltmeister Rob Cross mit 3:1 besiegen konnte. Nachdem Gabriel Clemens, Kai Gotthardt, Niko Springer und Martin Schindler bereits ausgeschieden waren, schaffte es auch Florian Hempel nicht in die nächste Runde einzuziehen. Im Duell gegen Daryl Gurney kam der Deutsche zunächst stark ins Spiel und sicherte sich den ersten Satz. Gurney kam dann besser ins Spiel und beim Stand von 2:2 in Sätzen verpasste Hempel denkbar knapp das Break zum 2:2 Ausgleich im fünften Satz und der Nordire konnte somit die Partie für sich entscheiden. Ricky Evans bezwang in einem spannenden Spiel, welches in das Sudden-Death-Leg ging, Dave Chisnall mit 3:2. Bislang mussten sich bereits 14 Top-32 Spieler von der Darts-WM verabschieden.

Zieht der Weltmeister in die nächste Runde ein?

Nach der Weihnachtspause hat SPORT1 einige Topstars der Dartswelt in insgesamt sechs drittrunden-Partien zu bieten. In der Nachmittagssession vom 27. Dezember, die live ab 13 Uhr im Free-TV übertragen wird, trifft unter anderem Jonny Clayton auf Daryl Gurney und Stephen Bunting auf Madars Razma. Am Abend kommt dann auch der amtierende Weltmeister Luke Humphries zu seinem nächsten Einsatz bei der diesjährigen Darts-WM. In der letzten Partie der Abendsession trifft der Engländer auf Nick Kenny. Zuvor spielen auch schon Gerwyn Price und Peter Wright im Ally Pally. SPORT1 überträgt die Abend-session live ab 19:10 Uhr im Free-TV.

Zum 21. Mal in Folge #mittendrin: Die Darts-WM 2025 im Free-TV

Bereits seit 2004 ist die Weltmeisterschaft auf SPORT1 zu Hause. In diesem Jahr überträgt der Sender damit bereits zum 21. Mal in Folge das Pfeile-Spektakel aus London im Free-TV: Von der Darts-WM 2025 zeigt SPORT1 bis zum Finale am 3. Januar insgesamt rund 122 Livestunden im Free-TV. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans wieder auf 19 Tage Darts freuen. Die WM-Übertragungen werden on-Air vom Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Robert Marijanovic begrüßt. Aus London meldet sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt, die über das komplette Turnier hinweg Interviews und Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“ liefert, Experte an ihrer Seite ist Darts-Profi Max Hopp.

So präsentiert SPORT1 die #DartsWM digital

Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf YouTube übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt. Zudem gibt es wieder den WM-Spielplan im Turnierbaumformat zum Download sowie einen Daily Newsletter mit allen Highlights, der hier abonniert werden kann. Hinzu gibt es erstmals ein Tippspiel , bei welchem die Darts-Fans Preise gewinnen können. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast“, der auf SPORT1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen mit einem täglichen Round-Up erscheint.

Quellen: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.5, Marktstandard: Bewegtbild, SPORT1 Medienforschung; Video Views SPORT1 Plattformen inkl. Livestream: AT Internet; Social Reporting (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube), Stand: 23. Dezember 2024

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Julian Hauschild

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244