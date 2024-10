Nowitzki? "Wir werden das nicht machen"

Die New York Liberty sind zum ersten Mal WNBA-Champion. Die deutsche Heldin Leonie Fiebich will einen „Fauxpas“ von Dirk Nowitzki vermeiden.

Leonie Fiebich hat es geschafft. Mit New York Liberty konnte sich die Deutsche gemeinsam mit Landsfrau Nyara im Finale der WNBA gegen die Minnesota Lynx behaupten. Auf den 67:62-Erfolg in der Verlängerung im fünften Finalspiel reagierte Fiebich überglücklich, mit 13 Punkten trug sie entscheidend zum historischen Triumph bei.

Fiebich schwärmt von unglaublicher Atmosphäre

Für die Franchise um das deutsche Duo stehen nun Tage des Feierns an. Fiebich spielte, auf die Party-Pläne angesprochen, schmunzelnd auf eine Szene Dirk Nowitzkis an, der nach dem Gewinn der NBA mit den Dallas Mavericks 2011 „ziemlich schlecht ‚We are the Champions‘ gesungen“ hat. Die 24-malige Nationalspielerin legte sich fest: „Wir werden das nicht machen.“