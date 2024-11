2,40 Meter! Größter Teenie der Welt startet durch

Bereits vor seinem ersten College-Spiel hat sich Basketball-Talent Olivier Rioux ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Schon mit 18 Jahren stellt der Kanadier größenmäßig alle NBA-Profis in den Schatten. Am College wird Rioux nun allerdings mit der Kehrseite seiner Körpergröße konfrontiert.

Ein „Riesen“-Talent startet dieser Tage in seine College-Basketball -Karriere – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Olivier Rioux ist 2,40 Meter groß und saß am Montagabend zum ersten Mal bei den Florida Gators auf der Bank. Sein Debüt ist angesichts der noch jungen Saison nur eine Frage der Zeit.

Auf den Spuren von Isaac

Rioux stammt aus Quebec in Kanada, hat im Alter von fünf Jahren mit dem Basketballspielen begonnen und hat seinem Land bei der FIBA U16 und U18 Americas Championship zwei Mal zur Bronzemedaille verholfen. Auch in Europa ist Rioux bereits ein Name. Zwischenzeitlich lief er für die Basketball-Mannschaft von Real Madrid auf.

Seine US-Basketballkarriere in den USA begann 2021 an der IMG Academy in Sarasota, wo er bis zuletzt High-School-Basketball spielte. Damit wandert Rioux auf den Spuren von Orlando-Magic-Forward Jonathan Isaac, der es mittlerweile erfolgreich in die NBA schaffte.