MLB: World Series Game 1 - Dodgers vs. Yankees heute LIVE im TV und Stream auf SPORT1+

SPORT1 25.10.2024 • 20:00 Uhr Im großen Finale stehen sich die Los Angeles Dodgers und die New York Yankees gegenüber. SPORT1+ übertragt die Best-of-Seven-Serie live! Wer krönt sich zum Champion?

Das große Saisonfinale in der Major League Baseball (MLB) steht an: Superstar Shohei Ohtani trifft mit den Los Angeles Dodgers auf Rekordsieger New York Yankees. Los geht es in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem ersten Spiel, ab 02 Uhr MEZ. Der Pay-TV-Sender SPORT1+ übertragt die gesamte World Series live - bis zum letzten Pitch!

{ "placeholderType": "MREC" }

So können Sie die Wolrd Series in der MLB LIVE verfolgen:

Die Los Angeles Dodgers zählen schon seit Saisonbeginn zu den großen Favoriten auf den prestigeträchtigsten Titel in der Baseball-Szene. Rekordsieger ist allerdings der Branchenprimus aus New York mit 27 (!) gewonnenen World Series Titeln.

Wer soll Ohtani stoppen?

Den prominentesten Spieler haben allerdings die Dodgers in ihren Reihen: Ohtani wechselte im Dezember 2023 nach Los Angeles und wurde mit einem Zehnjahresvertrag ausgestattet. Wert? Stolze 700 Millionen US-Dollar.

In der regulären Saison stellte Ohtani einen atemberaubenden Rekord auf: 50 Homeruns und 50 gestohlene Bases - und das in einer Saison! „Um ehrlich zu sein, bin ich wahrscheinlich derjenige, der am meisten überrascht ist“, sagte Ohtani noch im September nach seinem Rekord für die Geschichtsbücher. Nie zuvor konnte ein Spieler diese Marke knacken.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und auch in der Post-Season machte Ohtani da weiter, wo er in der regular Season aufgehört hatte. Gegen die New York Mets konnten sich die Dodgers mit 4:2 nach Spielen durchsetzen. Ohtani steuerte in den sechs Partien insgesamt neun Runs bei, davon zwei Homeruns.

Ohtanis Traum geht in Erfüllung

Die entscheidende Partie gewann LA mit 10:5 und entsprechend groß war die Freude. „Das ist der Ort, von dem ich mein ganzes Leben lang geträumt habe“, sagte der Japaner Ohtani über die Finalserie um die Meisterschaft und ergänzte: „Das nächste Ziel ist es, hoffentlich den Titel gewinnen zu können.“

Für Los Angeles ist es die vierte Finalteilnahme in den vergangenen acht Jahren, der letzte von insgesamt sieben Titelgewinnen glückte 2020.

Die Yankees konnten sich derweil mit 4:1 gegen die Cleveland Guardians durchsetzen. Der zweimalige Allstar Juan Soto sorgte im zehnten Inning des fünften Spiels mit einem Homerun für die Entscheidung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Dodgers und die Yankees kämpfen zum zwölften Mal gegeneinander um den Titel und dies erstmals seit 1981. Damals behielten die Dodgers mit 4:2 die Oberhand.

-----