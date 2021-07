NBA: Giannis Antetokounmpo mit Titel auf den Spuren von Dirk Nowitzki

Ganz im Gegenteil: Bevor er mit den Bucks Historisches feiern konnte, musste der griechische „Freak“ durch so einige Tiefen. In der Saison 2013/14 gewannen die Bucks gerade einmal 15 Spiele - die schlechteste Ausbeute in der Franchise-Geschichte. 2019 setzte es im Halbfinale gegen die Toronto Raptors eine üble Niederlage - trotz 2:0-Führung.