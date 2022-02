NBA: Sorgen um Dirk Nowitzki nach Auftritt bei All-Star Game

Was allerdings kaum jemand öffentlich sah: Der mittlerweile 43-Jährige, der seine herausragende Basketball-Karriere 2019 nach mehr als zwei Jahrzehnten in der stärksten Liga der Welt beendet hatte, wirkt körperlich gebrochen. Langsam und schwerfällig bewegte sich Nowitzki auf dem roten Teppich während des Groß-Events in Cleveland, setzte nur mühsam einen Fuß vor den nächsten.