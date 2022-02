NBA-Trades: Harden beschädigt, Simmons ein Gewinner - Schröder zählt zu Verlierern

Am Ende hat Simmons aber jetzt seinen Willen bekommen. Auch wenn die Nets in der Eastern Conference noch hinter Philly stehen - auf dem Papier ist Brooklyn besser aufgestellt, der Point Guard hat somit eine größere Chance auf den Titel. Nur das kann Brooklyns Ziel sein. Und neben Durant und Co. passt er deutlich besser als es bei den Sixers mit Center Embiid der Fall war. Somit sollte Simmons auch individuell profitieren. Der Streik-Profi geht lachend aus diesem Wechsel.