NBA: Brisanter Geld-Zoff um Basketball-Wunderkind

Um die Euphorie um den prognostizierten Nummer-1-Pick im kommenden Draft weiter anzuheizen, hatte sich die NBA bereits im Oktober die TV-Rechte an der französischen Liga gesichert. Die beste Basketballliga der Welt zeigt sämtliche Spiele des 18-Jährigen und seines Klubs Metropolitans 92 in Frankreichs Top-Liga live und umsonst in ihrer App - in allen Ländern außer Wembanyamas Heimat.