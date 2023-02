NBA: Westbrook offenbar zu den Clippers - letzte Chance einer einstigen Basketball-Attraktion

Die Karriere von Russell Westbrook verlief in den vergangenen Jahren durchaus turbulent, ja geradezu paradox.

Doch mit dem Abschied dort verlor nicht nur sein Karriereverlauf an Konstanz, sondern auch sein Spiel. Brach Westbrook bei OKC noch einen Rekord nach dem anderen - zumeist hatten diese mit Triple-Doubles zu tun - verkam er bei seinen weiteren Stationen immer mehr zum Ergänzungsspieler.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Schröder will zurück nach Braunschweig

Schröder will zurück nach Braunschweig

Dass Westbrook so viel Geld wert ist, konnte er zuletzt allerdings nicht mehr wirklich unter Beweis stellen. Bei den Los Angeles Lakers war er in der vergangenen Saison noch Starter, absolvierte alle 78 Spiele von Anfang an. (NEWS: Lakers werden Westbrook los)