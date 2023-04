NBA-Playoffs: Devin Booker führt Phoenix Suns zum Sieg

Dank eines überragenden Devin Booker haben die Phoenix Suns gegen die Los Angeles Clippers gewonnen und in ihrem Erstrunden-Duell in den NBA-Playoffs ausgeglichen.

Booker dreht in Spiel 2 in der Best-of-seven-Serie auf und führte sein Team in einer engen Partie zum 123:109-Sieg gegen die Clippers. Der Superstar erzielte bärenstarke 38 Punkte bei effizienter Wurfquote (14 von 22 aus dem Feld). Auch die beiden Superstars Kevin Durant (25 Punkte) und Chris Paul (16 Punkte und acht Assists) konnten mit guten Leistungen überzeugen.