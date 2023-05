NBA: Großmaul Joel Embiid löst sein Versprechen ein

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Unglaublich. Es fühlt sich gut an“, so Embiid am Ziel einer langen Reise, „und ich spreche nicht nur über Basketball, ich spreche über das Leben, meine Geschichte, wie ich hierher gekommen bin, und was ich tun musste, um hier zu sein.“

Embiid - das selbstbewusste Großmaul

Zweimal nacheinander hatte sich Embiid, der sich seit seiner Ankunft in der NBA mit selbstbewussten Sprüchen einen Ruf als Großmaul erarbeitet hat, bei der Auszeichnung des besten Profis der Hauptrunde Nikola Jokic (Denver Nuggets) geschlagen geben müssen. Jetzt war der Center an der Reihe.

2014, also in dem Jahr, als er von Philadelphia an Position drei gedraftet wurde, postete der Afrikaner aus Jaunde einen Tweet mit einer Liste. „MVP-Ranking in einigen Jahren“ stand darüber, Embiid stand auf Platz eins vor Superstar LeBron James und vor Legende Kobe Bryant. An Selbstbewusstsein mangelte es Embiid noch nie.