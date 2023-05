NBA: Warriors ziehen Kopf aus der Schlinge! Lakers bangen um Superstar - Brunson lässt Knicks am Leben

Die Golden State Warriors haben Spiel fünf der Western Conference Semifinals gegen die Los Angeles Lakers gewonnen und somit ihre Chance auf die Titelverteidigung gewahrt. Angeführt von Steph Curry (27 Punkte, 9 Assists) gewann das Team aus der Bay Area mit 121:106 gegen LeBron James & Co.

Jalen Brunson lässt die Knicks weiter träumen

Auch die New York Knicks bleiben dank Jalen Brunson am Leben. Vor eigener Kulisse gewinnt die Mannschaft vom Big Apple mit 112:103 gegen die Miami Heat und verkürzte somit auf 2:3. Spielmacher Brunson war der herausragende Spieler der Partie, der die Knicks mit 38 Punkten und sieben Assists zum Sieg trug.

In der ersten Hälfte konnte sich die Mannschaft von Tom Thibodeau einen 19-Punkte-Vorsprung erspielen, denn neben Brunson erwischte auch RJ Barrett einen guten Abend, indem er 26 Punkte beisteuerte.

Doch die Heat schafften es sich in das Spiel zurück zu kämpfen. Das lag überwiegend an der starken Bank. Duncan Robinson führte die Riege der Auswechselspieler an und streute 17 Punkte ein (5/10 Dreier).