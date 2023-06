Denver Nuggets sind NBA-Champion: Die Geburt einer neuen Dynastie?

„Ich wusste, dass wir es schaffen können, wenn wir erst einmal gesund sind“, sagte er im Interview bei ESPN . „Das war also längst überfällig und der erste Titel von vielen weiteren.“

Dabei hatte der Point Guard der Denver Nuggets mit seinen Teamkollegen gerade erst Geschichte geschrieben und die erste Meisterschaft der Geschichte der Franchise mit dem 4:1 in der Finalserie gegen die Miami Heat eingetütet.

Doch nun heißt die Frage bereits: Wer kann die Nuggets in den kommenden Jahren eigentlich stoppen? Selten hatte der NBA-Meister wohl so rosige Aussichten.

"Ich kann nach Hause" - Jokic am Ziel seiner Träume

Jokic, Murray und Gordon im besten Alter

Christian Braun hat zudem als Rookie überzeugt und immer mehr auf sich aufmerksam gemacht. Lediglich Bruce Brown könnte als Rotationsspieler in der Free Agency gehen.

Auch deshalb blickt Coach Michael Malone bereits voller Vorfreude voraus und stimmt in die Ansagen von Murray mit ein.

„Als ich Cheftrainer in Sacramento war, hing es etwas an meiner Tafel. Es ging dabei um die Entwicklung eines Teams in diesem Spiel und wie man von einem Niemand zu einem Emporkömmling wird. Vom Emporkömmling wird man zu einem Gewinner, von einem Gewinner zu einem Titelanwärter und von einem Konkurrenten zu einem Champion. Der letzte Schritt nach dem Champion ist, eine Dynastie zu sein“, erklärt der Trainer.