NBA brummt Harden die Maximalstrafe auf - das hat sofort Folgen

Die Liga hatte am Dienstag verkündet, dass Harden für seine Aussagen bei einer Werbetour in China und in einem Interview mit dem TV-Sender KHOU stolze 100.000 Dollar (rund 92.000 Euro) zahlen muss. Harden hatte 76ers-Boss Daryl Morey als „Lügner“ bezeichnet. Er wolle kein Teil einer Organisation sein, der auch Morey angehöre.