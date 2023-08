NBA: Wechsel-Hammer um James Harden? Superstar überrascht mit Aussagen

Zunächst hatte es in den USA Berichte darüber gegeben, dass Harden einen Trade durch einen Streik erzwingen wolle . Dann legte er einen Tag später bei einem Event in China selber nach und schoss gegen Sixers-Präsident Daryl Morey, bezeichnete diesen sogar als Lügner .

Harden über China: „Die Leute verdienen, mich hier spielen zu sehen“

Zudem sind die Gehälter in der chinesischen Liga CBA reguliert. Ausländische Spieler dürfen maximal fünf Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Der Guard verdient aktuell knapp 35 Millionen Dollar im Jahr und würde in Zukunft wohl kaum solch große Abstriche für einen Wechsel nach China machen.

Nächste Harden-Provokation gegen Sixers-Präsident Morey?

Morey selbst ist in China nämlich seit seinen Kommentaren zu Hongkong vor knapp vier Jahren eine Persona non grata. Morey hatte damals als General Manager der Houston Rockets auf Twitter geschrieben: „Kämpft für Frieden, steht an der Seite von Hongkong.“

Dass er in der nächsten Saison noch für die Sixers spielt, ist dennoch kaum vorstellbar. Noch am Donnerstag behauptete er in einem Gespräch mit KHOU 11 in Houston, die Beziehung zur Organisation sei irreparabel.