NBA: Lakers verlieren Thriller, Curry liefert Spektakel und Wembanyama zahlt Lehrgeld

In der vergangenen Saison hatten die Lakers nur zwei der ersten zwölf Spiele gewonnen, es aber letztlich doch noch in die Playoffs geschafft. Nun droht erneut ein mieser Start.

Die Kings mussten dabei in der Verlängerung auf ihre beiden Superstars De‘Aaron Fox (Knöchel) und Domantas Sabonis (ausgefoult) verzichten, konnten die Partie allerdings dennoch an sich reißen. Fox überragte bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung mit 37 Punkten in 34 Minuten Spielzeit.