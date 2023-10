NBA-Vorbereitung: Wembanyama überzeugt für Spurs

"Er ist einfach rausgegangen und hat Basketball gespielt", sagte Spurs-Trainer Gregg Popovich. "Wir sind noch dabei herauszufinden, wo wir seine Fähigkeiten am besten einsetzen können. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich überhaupt sicher ist. Aber er ist ein schlauer Kerl, also wird er es herausfinden."

Die Spurs treffen am Freitag (Ortszeit) in einem weiteren Vorbereitungsspiel auf Miami Heat, die reguläre Saison startet für Wembanyama und Co. am 25. Oktober gegen Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks.