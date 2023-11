Der tragische Tod eines Mega-Talents

New York City, der 17. Juni 1986: Es ist ein sonniger Frühsommertag in Manhattan - an dem eine große Sportkarriere ihren Anfang zu nehmen scheint.

Len Bias‘ Tragödie erschütterte ganz Amerika

Am College toppte er auch Michael Jordan

Leonard Kevin Bias, geboren am 18. November 1963 in Landover nahe der US-Hauptstadt Washington, war in seiner nach College-Sport verrückten Nation schon vor seiner Ankunft in der NBA ein Star.