Wie konnte ein Weltklasse-Sportler so tief sinken?

NBA: Was ist los mit Draymond Green?

Der viermalige NBA-Meister und zweimalige Olympiasieger hat sich in eine Therapie begeben, so berichtet es The Athletic, wie diese genau aussieht, ist unbekannt. Der Schritt ist für Green nach einer Reihe von Aussetzern sein einziger Weg zurück auf das Parkett, die Liga will das so. Es reicht nicht mehr, einfach die nächste Sperre abzusitzen.