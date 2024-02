NBA: Emotionale Lillard-Rückkehr nach Portland

Für Damian Lillard waren es am Mittwochabend emotionale Momente: Zum ersten Mal kehrte der Point Guard als Spieler der Milwaukee Bucks nach Portland zurück, ging vor dem Match sogar instinktiv in Richtung der Heim-Umkleidekabine. Immerhin war er diesen Weg elf Jahre lang als Teil der Trail Blazers gegangen.

Vor dem Match wurde Lillard mit einer einminütigen Standing-Ovation begrüßt, als sein Name bei der Vorstellung genannt wurde. Nur sportlich gab es für den Rückkehrer nichts zu holen, denn die Blazers fuhren einen am Ende knappen 119:116-Sieg gegen die Bucks ein. Lillard erzielte 25 Punkte, sechs Rebounds und sieben Assists.

Geht Lillard eines Tages nach Portland zurück?

Im Anschluss betonte Lillard, dass die Tür für eine mögliche Rückkehr nach Portland nicht geschlossen sei und er am Ende seiner Karriere gerne zurückkommen würde. „Ich bin jetzt in Milwaukee und wollte die Möglichkeit haben, um den Titel mitzuspielen. Und unser Team hat die Chance, in diesem Jahr und in den kommenden Jahren um den Titel mitzuspielen, ich lebe einfach in dieser Situation“, leitete der 33-Jährige ein.