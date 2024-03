NBA: Das tragische Aus einer NBA-Sensation

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Große Sorgen um türkisches NBA-Talent

Das genaue Ausmaß der Verletzung soll laut ESPN am Montag diagnostiziert werden, wenn sich der Youngster einer MRT-Untersuchung des rechten Knies und Knöchels unterzieht. Dass Sengün in der bereits fortgeschrittenen Saison noch einmal zum Einsatz kommen wird, scheint jedoch ausgeschlossen.

Sengün absolviert in diesem Jahr seine dritte Spielzeit in der NBA und zeigt dabei erneut einen großen Entwicklungsschritt. Durchschnittlich 21,2 Punkte (14,8 in der Vorsaison), 9,4 Rebounds und 5,0 Assists legte der vielseitige türkische Nationalspieler bislang pro Partie auf. Damit galt er als einer der Favoriten auf die Auszeichnung als „Most Improved Player“.