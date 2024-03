NBA: Wembanyama stoppt Schröder - Wagner-Brüder auf Kurs

Dennis Schröder zog unwiderstehlich zum Korb - und scheiterte am langen Arm des „Außerirdischen“. Der Kapitän der deutschen Basketball-Weltmeister unterlag in der NBA mit seinen Brooklyn Nets bei den San Antonio Spurs mit dem glänzend aufgelegten „Alien“ Victor Wembanyama. Beim 115:122 nach Verlängerung prallte Schröder 25,4 Sekunden vor dem Ende am französischen Supertalent ab - die Hoffnungen der Nets auf die Playoffs erhielten einen weiteren Dämpfer.