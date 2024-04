Mavericks: Klatsche vor NBA-Playoffs mit Absicht?

Die Dallas Mavericks haben zum Abschluss der regulären Saison in der NBA ein echtes Debakel erlebt. Die Texaner unterlagen am Sonntag den topgesetzten Oklahoma City Thunder - und das mit unglaublichen 49 Punkten Unterschied.

Die 86:135-Niederlage der Mavs war die zweithöchste in der Franchise-Geschichte. Nur in der Saison 1992/1993 verlor man beim 81:139 noch deutlicher bei den Sacramento Kings.

Während OKC sich durch den Sieg den Top-Seed in der Western Conference sicherte, stand bereits vor dem letzten Spiel der regulären Saison fest, dass die Dallas Mavericks als Fünftplatzierter in die Playoffs starten und dort in Runde eins auf die Los Angeles Clippers treffen.